騰訊夥半導體巨頭NVIDIA推雲端遊戲服務

簡單而言，雲端遊戲就是玩家上網就能存取遊戲的數據，不用儲存在手機或遊戲機上。

NVIDIA遊戲業務高級副總裁Jeff Fisher表示，騰訊是全球領先的遊戲開發、發行及營運平台，結合NVIDIA的GPU技術，可望為全球打機人士帶來世界級的體驗。

NVIDIA今年較早前亦曾與日本軟銀及南韓LG U+於雲端遊戲領域合作。公司亦經營GeForce NOW在北美及歐洲個別地區提供媲美個人電腦(PC)遊戲的雲端遊戲體驗。

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