騰訊夥半導體巨頭NVIDIA推雲端遊戲服務
2019年12月18日 16:05
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美國半導體巨頭NVIDIA宣布與騰訊(00700)合作，以其圖像處理器(GPU)技術，支援騰訊今年較早前測試的雲端遊戲服務「START」，並一起創立遊戲創新實驗室，發掘人工智能(AI)於遊戲產業的應用場景、遊戲引擎優化及新的發光技術。
簡單而言，雲端遊戲就是玩家上網就能存取遊戲的數據，不用儲存在手機或遊戲機上。
NVIDIA遊戲業務高級副總裁Jeff Fisher表示，騰訊是全球領先的遊戲開發、發行及營運平台，結合NVIDIA的GPU技術，可望為全球打機人士帶來世界級的體驗。
NVIDIA今年較早前亦曾與日本軟銀及南韓LG U+於雲端遊戲領域合作。公司亦經營GeForce NOW在北美及歐洲個別地區提供媲美個人電腦(PC)遊戲的雲端遊戲體驗。
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