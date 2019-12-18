【市後重點睇】油價續回軟 道期下跌
2019年12月18日 16:11
東網電視更多新聞短片
(美聯社圖片)
美匯指數97.3水平上落，離岸人民幣(CNH)守7.0HKD水平，港匯企7.7889，美元兌日圓處109.46。歐元及英鎊兌美元偏軟，分別報1.1134及1.3091。金價企1,477美元。國際油價續回軟，布油報65.74美元，紐油處60.5美元。道指期貨跌13點。
●市後關注點
-17:30 英國11月消費物價指數(CPI)
-18:00 歐元區11月CPI終值
●恒指全日升40點或0.15%，報27,884點；小米回吐1.69%，結束三連升。主板成交回落至944億元。 https://bit.ly/2rOATZ8
-光大新鴻基：明年恒指目標30000點，睇好三大板塊。
-滙豐私人銀行：港股缺催化劑，明年料見29200點。
●A股快報：滬綜指跌0.1%，雲遊戲概念逆市漲。https://bit.ly/2PRuPa8
●亞洲股市：日股跌逾百點，失守24000點關。
●【股匯攻略】美匯指數低位反彈。https://bit.ly/2Z0Jm7A
●【大行報告】麥格理上調恒安國際目標價。https://bit.ly/2YYkL3e
●【即市分析】中國鐵塔整固後可再上... https://bit.ly/38ZyrzI
●宏利投資管理：亞洲高息企業債違約率料趨升。
●摩根資管：全球衰退機會降至25%，睇好新興市場債券 。
●南方東英：外資重新回流A股市場。
●修例風波：香港股票基金資產規模3月底至今大跌44%。
●前景黯淡！貿發局料明年香港出口貨值按年跌2%。
●怪客「50美仙」重現！正對賭1月22日前大冧市。
●金融市場2020年難爆煲？美債「兩招」確保不缺水。
●虛擬銀行登場：
-金管局樂見試行，若合規可正式開業。
-眾安銀行率先試業，2千市民獲邀試用。
-眾安首試業，最快5分鐘開戶。
●新盤部署：
-西貢133 PORTOFINO料明年首季開售。
-愉景灣洋房意峰最快月底招標。
-THE RICHMOND大部分單位低於千萬元。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。