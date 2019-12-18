【市後重點睇】油價續回軟　道期下跌

美匯指數97.3水平上落，離岸人民幣(CNH)守7.0HKD水平，港匯企7.7889，美元兌日圓處109.46。歐元及英鎊兌美元偏軟，分別報1.1134及1.3091。金價企1,477美元。國際油價續回軟，布油報65.74美元，紐油處60.5美元。道指期貨跌13點。

●市後關注點

-17:30 英國11月消費物價指數(CPI)

-18:00 歐元區11月CPI終值

-光大新鴻基：明年恒指目標30000點，睇好三大板塊。

-滙豐私人銀行：港股缺催化劑，明年料見29200點。

●亞洲股市：日股跌逾百點，失守24000點關。

●宏利投資管理：亞洲高息企業債違約率料趨升。

●摩根資管：全球衰退機會降至25%，睇好新興市場債券 。

●南方東英：外資重新回流A股市場。

●修例風波：香港股票基金資產規模3月底至今大跌44%。

●前景黯淡！貿發局料明年香港出口貨值按年跌2%。

●怪客「50美仙」重現！正對賭1月22日前大冧市。

●金融市場2020年難爆煲？美債「兩招」確保不缺水。

●虛擬銀行登場：

-金管局樂見試行，若合規可正式開業。

-眾安銀行率先試業，2千市民獲邀試用。

-眾安首試業，最快5分鐘開戶。

●新盤部署：

-西貢133 PORTOFINO料明年首季開售。

-愉景灣洋房意峰最快月底招標。

-THE RICHMOND大部分單位低於千萬元。

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