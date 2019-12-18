「新債王」又爆另類預測！估美債息數月內升穿2厘

外國傳媒報道，有「新債王」之稱的DoubleLine Capital行政總裁岡拉克(Jeffrey Gundlach)再次發表力排眾議的估計，預言金屬市場暗示10年期美國國債孳息率可能升穿2厘！一旦如此，就預示着聯儲局下一步的利率行動不是減息，而是有加息壓力。

在中美上周五(13日)達成首階段貿易協議後，緊張局勢緩解，帶動最近幾周銅價上揚。銅價通常被視為「經濟增長晴雨表」。與此同時，向來是投資者避風港的金價自9月初觸及2019年高位以來，一直停滯不前。因此，相對於金價，銅價已升至7月以來最高。

岡拉克表示，正因銅金比率上揚，預示經濟好轉，為10年期美債息上升打下基礎，根據往績，或由目前約1.87厘升至2.15厘。他的看法明顯與華爾街不同。

事實上，銅價上漲往往表明對住宅營建和其他工業投入的需求，預示經濟強勁，金價在區間波動更加強了這個信息。他認為，該指標作為短期債息的「水晶球」表現非常良好，尤其是對下月或未來幾個月的預測。由於指標表現好到難以置信，令他愈來愈傾向按照它的指引並採取行動。

他9月曾說 ，當10年期債息在當月跌至1.43厘，創2016年以來最低後，就很可能到了今年最低，結果言中。

目前市場普遍認為，10年期美債息在2020年難以升穿2厘，更有可能掉頭跌至1.25或1.2厘。現時聯邦基金利率為1.5至1.75厘區間，換言之，若10年期美債息升至2厘以上，就反映當局有加息壓力，反之亦然。

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