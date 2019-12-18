歐股早市個別發展　標緻母企升逾2%

市場仍對英國無協議脫歐存有憂慮，歐股早市走勢反覆，當中英國富時100指數報7,539點，升14點或0.19%；德國DAX指數報13,261點，跌26點或0.20%；法國CAC指數報5,967點，跌0.69點或0.01%。

標緻汽車母公司PSA Group和快意佳士拿簽定了具約束力協議，以推動兩家公司500億美元的合併方案。PSA股價升逾2%，快意佳士拿則僅升0.66%。

英國教育出版集團Pearson公布CEO John Fallon明年退休，並會出售於蘭登書屋出版社的餘下25%股權，Pearson股價升4.50%。

連鎖醫療分銷公司NMC Health遭美國沽空機會渾水(Muddy Waters)狙擊，該公司回應指控是「毫無根據及誤導」，NMC Health股價反彈逾8%。

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