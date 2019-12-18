年關將至！市場估下月初內地「降準」機會高

外國傳媒報道，受「穩成長」壓力加上新年和農曆春節帶來的流動性缺口，正讓下調銀行存款準備金率(降準)的呼聲又起。

由於年關漸近，資金面已現收緊之勢，銀行間隔夜回購利率周二(17日)收市升至一個月高位，中國人民銀行(即中國央行)遂於周三(18日)重啟逆回購，助機構跨年，資金多為元旦後到期的14天品種。央行並稱，將密切關注市場流動性狀況，靈活開展公開市場操作，維護年底流動性平穩。

國泰君安表示，明年1月的流動性缺口或接近2.8萬億元人民幣(下同)，在春節擾動及專項債發行下，流動性壓力最大的時間點在1月，故認為或需要一次「降準」，釋放約1萬億元流動性。

考慮到2020年的元旦和春節集中於1月，流動性將接連遭遇年底指標考核和居民現金需求高峰，加上中國財政部提前下達1萬億元明年新增專項債額度，並要求各地「早發行、早使用」，年初可能出現較大規模專項債發行，讓央行「降準」的必要性進一步凸顯，減息空間亦隨之打開。

在減息、「降準」的時點安排上，分析師基本認為不會太遠，多數認為最近一次「降準」或出現在明年初。事實上，今年初人民銀行就曾在春節前「降準」，釋放資金約1.5萬億元，當月還操作了2,575億元定向中期借貸便利(TMLF)，以注入流動性。

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