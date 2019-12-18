調查：社會動盪持續　四成半人料明年樓價跌

經絡按揭轉介就明年樓市前景訪問304位市民，調查顯示受訪市民中，認為明年香港樓價會下跌的受訪者共45.4%，認為平穩則排第二，佔整體37.5%，認為樓價會上升的受訪者僅17.1%，反映不少市民對明年樓市變化保守審慎，相信由香港內外政經不明確因素影響。

影響樓市負面因素方面，有近四成人最擔心「社會事件持續」影響明年樓按市場發展，擔心「香港經濟衰退」的有三成，至於擔心「環球經濟惡化」的則有22%。

在持有物業的受訪者中，近6成人明年置業部署為「靜觀其變，或先按兵不動」，而「考慮再置業」僅佔19.7%。此外，未持有物業的受訪者中，亦有接近半數人選擇「靜觀其變或先按兵不動」，市民對明年的置業部署變得保守。

值得留意的是，在未持有物業的受訪者當中，有超過五成選擇未來一年，「不會考慮使用新按保承造高成數按揭」，相信是因為新按保雖可減少置業首期，但買家的供款與入息比率亦會提高，收入不足的人仍然十分困難或沒有能力供款。

不過，根據經絡按揭轉介研究部資料顯示，自新按保措施推出後，首月申請高成數按揭佔整體申請的佔50.2%，按月升近兩成，當中更有超過九成申請人選用八成或以上按揭。

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