經絡料明年現樓按揭宗數按年跌15%　轉按少五成

新一年即將來臨，展望明年樓按市場發展，經絡按揭轉介高級副總裁曹德明表示，今年第四季樓市交投淡靜，加上聖誕及農曆新年為傳統淡季，由於按揭市場比樓市滯後，相信按揭市場復甦需時，料明年全年現樓按揭宗數將按年下跌15%，至90,000宗左右水平。

轉按方面，曹氏指出，隨着銀行對按揭優惠逐步收緊，加上現時實際按息增加，使轉按誘因大減，料明年轉按宗數亦將按年大跌五成，至約20,000宗，重返2015年前的水平。

樓市暫未見起色，曹德明認為，若明年第二季之後政經因素改善，在需求主導下，樓價在回落一段時間後有條件「追落後」，配合新按保政策發揮作用，有機會帶動換樓市場需求，預計600萬至1,000萬物業將尤其受歡迎。

中原按揭經紀董事總經理王美鳳認為，明年影響樓按市場發展的不確定性因素，包括中美貿易談判進程、社會情況、經濟下行風險等，實際影響仍有待觀察。若社會氣氛回復，相信累積購買力可帶動樓市重拾動力，而在轉好氣氛下，新按保修訂及低息環境對樓巿仍有支持作用。

然而，王氏坦言，轉按息率及回贈優惠已較以往遜色，轉按數量減少亦對整體按揭貸款量構成影響，預期明年新取用按揭宗數略減4.8%，至80,000宗，而新取用按揭額則為3,350億元，按年微跌2.9%，認為儘管按揭數字下跌，但仍屬理想水平。

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