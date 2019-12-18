IMF警告：企業借錢投機趨增　恐加劇衰退衝擊

外國傳媒報道，國際貨幣基金組織(IMF)警告，愈來愈多人利用企業債來進行投機性金融賭博，可能使全球經濟在下次衰退時顯得更脆弱。

IMF強調，如果企業違約或企圖通過削減投資或裁員來大幅減少債務，利用私人債務來為派息、股票回購或併購提供資金，可能會放大下一輪衰退對全球經濟造成的衝擊。

與之前的全球金融危機不同，現在的風險不僅集中在私營部門，也在公共部門。這在一定程度上，反映了全球金融危機遺留下來的未解決問題。若產出下降導致收入減少，或企業違約引發虧損，並抑制銀行放貸，那麼，減少私營部門債務的舉動，可能會反過來成為自身不堪重負的公共部門負擔。

IMF數據顯示，截至2018年底，全球公共和私人債務總額達188萬億美元，全球平均債務與GDP的比例微升至226%。近90%發達經濟體公共債務佔比高於2008年金融危機前，有部分經濟體可能在應對下次衰退的準備工作上尚有不足。

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