歐元弱勢見低？贏開巷交易員：最合適策略仍是做淡

隨着英國脫歐及美中貿易風險消退，市場漸認為歐元區經濟可能已經觸底，預計明年歐元將會走強，而有今年靠做淡歐元「贏到開巷」的交易員則不以為然。

外國媒體報道，擁有55億美元資產的對沖基金Transtrend及量化投資管理公司AlphaSimplex仍相信，持有歐元淡倉是最好的選擇。兩家公司今年內的相關投資回報分別為3.4%及8.72%。

受貿易局勢和英國退脫歐不確定性及區內負孳息率債務影響，今年歐元兌大多數主要貨幣均走弱，繼去年下跌4.5%之後，歐元兌美元在2019年下跌了2.8%。

Transtrend的Andre Honig認為，確定匯率趨勢的量化分析的主要考量因素是匯率數據，而不是宏觀經濟因素。AlphaSimplex首席投資官Alex Healy則表示，根據趨勢模型，對歐元最合適的策略是做淡。

事實上在市場低波動率持續存在之際，歐元仍然是融資套利交易的良好融資貨幣對象，而貿易談判的最新突破則可能通過提振全球風險偏好來支撐上述交易。

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