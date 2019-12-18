跌市尋「抵」：得寶花園首期不足50萬可上車

得寶花園現有約50個買賣放盤，交吉盤叫價由480萬元起。

牛頭角得寶花園是市區港鐵沿線入場費最低的上車屋苑。適逢年底前的樓市淡季，部分業主以低於市價放盤，現時屋苑交吉盤叫價最低由480萬元起，可做足九成按揭，首期少於50萬元便可升級做業主。

上述屋苑由8幢物業組成，共提供約2,000個單位。項目以實用面積253至282方呎細房單位最多供應，當中一房間隔主要為原則單位，每層8個單位中，該類型佔6個，其餘2個則為面積381至398方呎的兩房戶。

得寶花園樓齡約35年，自設商場、停車場、平台花園、泳池、自修室及遊樂場等，屋苑更可以飼養寵物。此外，鄰近亦有大型購物商場及多間不同食肆，照顧日常生活所需。而步行約5分鐘可直達九龍灣港鐵站，對外交通方便。

香港置業譚征表示，近日二手市場交投轉靜，得寶花園同受影響。事實上，該物業買家以首置客為主，不少都需要做足九成樓按入市，而後市走勢未明朗下，該類客源較為觀望。市場有約50個買賣放盤，連租約放盤入場費由460萬元起。而上述B座低層戶，實用面積282方呎，可預約睇樓，意向呎價17,021元。若以新按保措施推出後，同類型單位曾錄500萬元做價比較，開價低約4%。

以該放盤單位計算，可承做九成按揭，首期一成約48萬元，最高貸款額432萬元，首置買家需支付約14.4萬元從價印花稅。以現時普遍供樓息率約2.5厘，還款期25年計算，每月供款約20,295元，當中已包括保費。

譚氏又指出，12月屋苑暫時錄得約3宗買賣，包括D座高層2室，實用面積282方呎，以518萬元獲承接，呎價18,369元。另一個C座低層4室，實用面積253方呎，成交價僅約420萬元，呎價約16,601元。

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