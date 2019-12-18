全球經貿戰：美擬限制對華出口科技　中方這樣回應...

內地傳媒報道，中國外交部在周三(12月18日)例行記者會上，有記者問：「據報道，美國政府特別是美國商務部，正在完善有關限制向中國出口尖端科技的規定，包括量子計算、3D打印等技術。外交部對此有何評論？」

發言人耿爽回答說：「我看到了有關報道。中方堅決反對美方泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，干涉、限制企業之間正常的交往與合作。我們敦促美方多做有利於促進中美互信與合作的事，而不是相反。這裏我還要說一下，美方不要以為限制對華出口尖端科技能夠阻止中國的科技創新，能夠遲滯中國的發展進步。他們有些太自以為是了。無論美方限制也好、干擾也好、破壞也好、封鎖也好，對中方都造不成太大的困擾，暫時的一些挫折只會激發中國人民的聰明才智和昂揚鬥志。」

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