全球經貿戰：美研擴大制裁華為　科企力勸別「加辣」

美國政府正權衡對向華為銷售晶片和其他重要組件方面實施新的限制，此舉引發了科技公司新一輪的激辯。

財經媒體彭博獲得的副本文件顯示，最近幾周，代表美國晶片製造商、軟件公司和製造企業的行業協會，已致函美國商務部長羅斯，反對上述調整。他們敦促特朗普政府至少聽取他們的意見，然後再推出更嚴格的規定，以消除美國官員認為讓美國公司繼續與華為合作所產生的漏洞。

回看5月時，美國宣布對華為實施出口禁令，稱其對國家安全構成威脅。華為被列入所謂的「實體名單」，意味美國對其實施零組件斷供，並且美國公司必須獲得許可，才能恢復與該公司的業務往來。華為否認幫助中國政府非法獲取信息，並否認其設備不安全。

即使在華為被列入黑名單後，一些美國公司仍以相關規定為由，繼續向華為出售產品，這些規定限制了美國政府管制出口的能力。如果公司可以證明創造產品的大部分工作發生在美國以外，最低豁免條款將豁免某些產品，目前的門檻是當75%的工作發生在海外時。消息人士稱，美國政府正考慮將這門檻提高到90%，並擴大產品範圍。消息指，這調整可能最早在1月出現。

美國商務部發言人表示，羅斯會見了美國半導體業協會人員，並聽取了他們的意見，商務部官員定期與私營企業接觸。此外，商務部經常與跨部門的合作夥伴一起審查政策，以更好地解決國家安全問題，但商務部無法就可能正考慮或未在考慮中的具體建議發表意見。

半導體業協會會長John Neuffer在12月5日致羅斯的信中表示，懇請政府不要對這些規定進行調整，並仔細考慮它們可能造成的潛在重大危害。

Neuffer補充，美國政府可能將這些變更發布為最終規定，而不是允許行業和其他利益相關者提出意見的建議，同時他勸告政府不要採用這種方法。

科技公司認為，更嚴格的華為禁令只會損害美國，因他們向華為供應的許多組件可以在其他地方獲得，故美國公司是把市場拱手讓給海外競爭對手，並會打擊經濟領導地位，亦會令國家安全的創新水平下降。

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