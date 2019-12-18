【符預期】大坑道豪宅地32億元售 落成後每呎3.8萬起
2019年12月18日 19:02
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地政總署公布，大坑道135號住宅用地以32億港元批出，中標財團為中信泰富。項目可建總樓面約128,847方呎，每方呎樓面地價24,836元，符合市場預期，是去年1月後呎價最高地皮。
上述為今年首幅港島區政府土地供應，上周截標反應熱烈，收到25份標書，是超過一年半最多。其他參與者包括新鴻基地產(00016)、恒基地產(00012)、長實集團(01113)、九龍倉集團(00004)等大型發展商，信和置業(00083)則聯同嘉華國際(00173)等參與。
普縉集團執行董事及企業發展部總監(估值及物業管理)張聖典稱，剛批出的大坑道住宅地，屬港島少有供應，項目規模適中，中高層單位景觀開揚，可提供複式大單位，可塑性高。不過，他認為是次批地價算不上志在必得，估計其他發展商出價差距不會太大。
萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文認為，大坑道住宅地中標價略高於自己預期，反映發展商對豪宅後市的信心。部分單位可享維港海景，亦可提供洋房作混合發展。他預計，將來落成後分層單位實用呎價約3.8萬元起，洋房呎價可賣7萬元起，是次地價對該區樓價有指標作用。
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