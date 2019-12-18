奇迹十年！買「呢樣」回報9萬倍　你一定聽過

2019年餘下不足半個月，除了意味着一年的終結，同時反映由2010年1月1日起的「整數十年」告終，2020年1月1日為另一「整數十年」的開始。如無大礙，這十年對美股而言是一個奇迹！以目前標指累升約2.5倍計，是1950年代以來，投資者獲利最豐盛的十年，而且當中未試過經歷熊市。

不過，要數獲利「最堅」，並不是美股，美銀近期發表報告指，在這10年間，投資回報最高的是虛擬貨幣「龍頭」比特幣，即使目前價格僅2017年12月高峰期2萬美元的1/3，即大約6,600美元水平，但與10年前相比，仍有高達「9萬倍」回報。

講起貨幣，在「實體」流通貨幣中，緬甸貨幣緬甸元是這10年間回報最糟糕的貨幣，回報僅千分之四，即10年前持有1,000緬甸元，目前僅升值4元。不過，總好過這十年間貶值的貨幣。

股市方面，就是上述提到的美股！它是全世界投資回報最高的股市，平均回報率達2.5倍，即10年前每投資1美元，如今可取回3.46美元。

債市也是美國天下，美國國債是全世界投資回報最高的國家債券，若10年前買入30年期債券，相當於每投資1美元，如今獲得2.08美元回報。

商品方面，2010年每投資1美元買入黃金，現在有1.34美元，惟油價僅10年前的74%，即蝕錢了。

換言之，若想在2020年1月1日起有個新開始，就一定要用心發掘一些仍未起眼的投資產品，尤其是新科技，不需要大量資金投入，10年後或有驚喜。

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