【零售浩劫】中原料2020上半年舖價跌10%

香港亂局未止，零售、餐飲死寂，投資市場前景亦受考驗，中原(工商舖)料商業物業市道將大受影響。其中，今年工商舖成交宗數料只有近5,000宗，將較2003年沙士及2008年金融海嘯時為低，展望2020年將會經歷先苦後甜，上半年商舖價格下調10%，而核心區租金則挫10%至15%。

零售市道氣氛淡靜直接影響舖市表現，中原(工商舖)商舖部董事黃偉基表示，2019年截至12月15日，共錄得約937宗舖位買賣，涉及金額約270.7億元，較去年全年減少約37%及61%，宗數為2001年後首度跌穿1,000宗水平。租務方面，今年暫錄約3,985宗成交，涉及總值約4.97億元，則跌約13%及16%。

●今年商廈買賣量料創17年新低

至於寫字樓市場同樣低迷，自8月起已連續5個月成交宗數不足50宗，當中9月及10月更只有20餘宗，以致今年暫錄買賣個案僅約844宗，按年大減近六成，並創17年來新低。而明年市況仍趨審慎發展，買賣交投量料約800宗水平，樓價會有5%至10%跌幅，租金上半年則跌10%。

此外，受環球經濟仍然疲弱影響，投資者及企業對後市缺乏信心，拖累大手成交銳減。第四季暫只有約10宗大額買賣，按季再跌一半，全年至今錄約106宗，總成交金額約639億元，按年分別挫約52%及62%。

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