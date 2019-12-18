內地出手解困！山東恆豐銀行或獲注資逾千億元

財經媒體彭博報道，陷入困境的中資地方銀行恆豐銀行，可能剛剛收到了140億美元(約1,092億港元)的救助方案。

這家總部位於山東省的銀行在新聞稿中指出，該行將非公開發行1,000億股，其中，中國主權財富基金旗下的中央匯金擬認購600億股，山東省金融資產管理股份有限公司擬認購360億股，新加坡大華銀行和其他股東擬認購40億股。

雖然恆豐銀行未披露股票發行價格，但新加坡大華銀行表示，在該交易中以3.6億新加坡元(約2.66億美元或20.7億港元)認購18.6億股。如果其他機構均按相同的價格認購，則該救助方案的總值約140億美元(約1,092億港元)。

此舉凸突顯中央決策層努力恢復市場對陷入困境的銀行體系及中小型銀行的信心。中小型銀行是中小企業重要的信貸來源。

恆豐銀行的該方案尚待中國銀保監會核准。報道指，未能聯繫到恆豐銀行置評。

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