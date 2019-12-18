新盤UPDATES：發展商部署新一年推盤大計

2020年將至，各發展商急不及待部署新一年推盤大計，部分樓盤更全速籌備於明年1月或首季搶閘登場。

●西貢133 PORTOFINO料明年首季開售

項目共提供26個分層戶及7座洋房，大部分可享海景，標準分層戶面積約700至1,100方呎，洋房面積2,400至3,500方呎。

他透露，集團預計明年共推出約5,000伙，料屬一手條例生效以來新高。其中何文田St. George’s Mansion亦料明年首季開售，同樣主攻豪宅買家。明年上半年亦可望推出馬鞍山白石項目。

至於下半年則計劃開售西南九龍臨海地王項目及元朗錦上路項目，期內亦可望推出黃竹坑站第2期等樓盤。

●THE RICHMOND大部分單位低於千萬元

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，旗下西半山羅便臣道62C號項目，正式命名為THE RICHMOND，提供90伙，樓書料本周完成及短期上網，希望下月開售。間隔開放式至兩房，約九成為一房或以下，料大部分折實售價低於1,000萬港元。

他透露，部門明年料推6個全新樓盤，共涉約1,500至1,600伙，包括西灣河、鴨脷洲項目、西營盤藝里坊第2期及尖沙咀德成街、旺角利奧坊第3期。

●15 WESTERN STREET樓書上網

萬科置業(香港)等合作的西營盤15 WESTERN STREET，樓書已剛上網。該公司執行董事周銘禧表示，項目提供104伙，包括38伙實用面積213方呎的開放式、57伙實用面積307至344方呎的一房單位、6伙實用面積503至620方呎的兩房及三房單位、以及3伙連平台或天台，實用面積介乎487至1,127方呎的特色單位。

項目會爭取聖誕節後開放示範單位，定價將參考西半山新盤項目價錢，並視乎市況開價。

●愉景灣意峰戶型曝光 20伙洋房屬四房間隔

以戶型劃分，當中20伙屬四房間隔，餘下1伙為三房間隔。該盤25號洋房實用面積2,171方呎，採四房三套間隔，設有4,124方呎花園，另設850方呎天台。至於21號洋房實用面積2,023方呎，花園面積3,445方呎，另設714方呎天台。

●愉景灣洋房意峰最快月底招標

香港興業國際銷售及市務助理總經理陳秀珍表示，愉景灣洋房項目意峰周三(18日)將會上載樓書，預計最快於本月底或下月初以招標形式推出發售，首張價單料至少提供5間洋房。她又指出，該盤全數洋房均享有開揚海景，部分更可望向水塘，項目售價將會參考港島區及九龍區一些享有開揚景觀的花園洋房。

她又指出，樓盤提供21幢兩層高洋房，實用面積為2,023或2,171方呎兩類，間隔由三房三套至四房四套設計，每幢洋房設有私人花園連天台，部分更享有私人泳池。

至於同系其他項目，她表示，區內意堤累售72伙，套現約8.8億元。她又預計，明年會繼續推售上述兩項愉景灣項目，而大埔項目也有機會推出，該盤提供約49萬方呎樓面面積，提供洋房至低座住宅。

●柏蔚山近4400萬元交易告吹

－－－－－－