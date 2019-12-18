特朗普再成為金融市場主角　支持度逆勢上揚

外國傳媒報道，美國總統特朗普最新亦在其社交媒體Twitter帳戶留言，說：「你能相信今天(周三)我會受到激進左派的彈劾嗎？民主黨人乜都唔做，而且我冇犯錯！這是可怕的事情，看看文字記錄吧！這永遠不會再發生在另一位總統身上。祈禱吧！」

就在華爾街密切關注特朗普面臨彈劾調查之際，他的支持率升至45%！根據蓋洛普於12月2日至15日進行的民調顯示，特朗普支持率從上次民調中的43%升至45%，反對率從54%降至51%，支持率創下4月以來最高，也是彈劾調查開始以來的連續第3次上升。

另有民調指，45%人不同意國會對特朗普展開彈劾調查，同意的僅44%。經濟方面，49%人認同特朗普處理經濟的手法，較9月調查的42%為多；反對的由50%降至40%。

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