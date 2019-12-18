Twitter CEO「取消關注」朱克伯格　因為一隻山羊？

社交平台Twitter行政總裁、億萬富豪杜斯(Jack Dorsey)在Twitter上取消關注Facebook行政總裁朱克伯格的帳戶，這或顯示兩大社交媒體企業之間的分歧正日漸拉大。

杜斯「unfollow」朱克伯格的消息首先被Twitter帳戶BigTechAlert傳開，BigTechAlert專門關注大型科技公司CEO們和其他高管在Twitter上的活動。

面對媒體問詢，Twitter發言人僅回覆了一個山羊表情符號。事緣早前杜斯稱在朱克伯格家裏吃了一頓奇怪的晚飯，朱克伯格給杜斯上了一道羊肉菜式，這羊肉來自朱克伯格飼養並親手宰殺的山羊。

最近杜斯公開指責朱克伯格的政治廣告政策，更決定Twitter採取截然相反的措施，完全禁止政治廣告。Facebook曾拒絕核查平台上政治廣告的真實性，稱此舉會違反言論自由的觀點。

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