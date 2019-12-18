林嘉麒：市場水頭足　可吼位買貨

恒指年尾這段強勢持續，已連續四個交易日企於250天線以上，再配合強勁的港元，市場靜待第一輪中美貿易協議文本出台，淡友照理未太容易反擊。

周三恒指差30點就到28,000水平，一方面升穿過11月高位27,900，同時開始上試今年7月31日的小小下跌裂口。形態上，28,000至29,000是今年6月中至7月尾的島形阻力，要上試需要更加多助力。

周二提及過，關於港匯、港元拆息與港股見頂的關係，以近兩日HIBOR情況來看，升得健康，暫時毋須過分擔心，估計短期可見目標28,400點。

另一方面，A股近日走勢變得尷尬。滬綜指再度挑戰3,030點水平後，再次遇到阻力。過去6月及9月，均無功而回。一旦挑戰失敗，滬綜指再行區間上落，又要再下試2,850點。不過，近期消息尚算正面，人民幣轉強，11月經濟較預期中理想，再加上有中美貿易協議的消息，實際情況較6月及9月好得多。

周三，人行重啟2,000億元人民幣逆回購操作，全額實現逆回購，其中14天期逆回購操作利率2.65%，較前次操作下降5個基點。這是繼下調1年期MLF和7天期逆回購利率後，近4年來14天期逆回購利率首次下降，資金面消息屬於利好，估計有利投資氣氛延續。

事實上，市場對於11月利率下調後，正在憧憬下一輪降準的可能。人行上一次開展14天期逆回購操作是9月27日，利率為2.7%。最近一次14天期逆回購利率下降則發生在2016年2月2日，由2.7%降至2.4%。近期，人行於11月相繼將一年期MLF操作利率調降5個基點至3.25%，及7天逆回購操作利率調降5個基點至2.5%。今日(18日)14天逆回購操作利率調降5個基點至2.65%是意料之內的事。由於沒有逆回購到期，是淨投放，而淨投放量創了一個月新高，市場或許認為是放水的先兆。實際上，應該是提前降低跨年資金利率，避免市場流動性年末出現結構性緊張。2020年農曆新年較早，理論上資金亦較為緊張。

不過，市場仍對下月有憧憬，認為下次降準操作可能出現在明年1月。因為1月情況比較複雜，實施上有需要降準。首先，春節提前，現金需求量大；其次，1月是傳統稅收大月；三是年初是信貸投放的首個高峰期。今年1至2月，新增貸款明顯較高，亦是拉動A股及恒指走向高位的最要原因，估計重複發生機會大，預期明年初股指表現不俗。

今年12月底，或許在粉飾櫥窗的情況後，恒指或會出現一輪短期獲利狀況，惟下月農曆新年前資金充裕下，大市亦有望再見高位。假如月內有調整機會出現下，大家可考慮作短線部署。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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