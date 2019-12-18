樓價UPDATES：二手等「收爐」　成交偏弱

臨近年底，買家換樓意欲驟降，影響將軍澳二手交投略為放慢，區內君傲灣本月買賣亦不多。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●淺水灣嘉麟閣2座中層B室，實用面積1,390方呎，間隔為三房包括套房間隔，享海景，以8.5萬元獲承租，實用呎租61.1元。現時屋苑只有4個租盤，月租叫價由7.5萬元起。

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九龍區

●君傲灣1座中層E室，實用面積470方呎，採兩房間隔，單位向西南方，享開揚市景，以766萬元成交，實用呎價16,298元。原業主於2014年以498萬元購入上址，期內升值54%。

●大角咀港灣豪庭8座中低層F室，向西南望開揚市景，以兩房間隔，實用面積約417方呎。單位以720萬元放盤約1個月，即獲區內客接洽，議價後減12萬元，以708萬元成交，實用呎價16,978元。買家為首置人士，心儀單位間隔實用，故睇樓兩次便決定入市。

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新界區

●西貢匡湖居錄得一宗海景洋房買賣，上址實用面積1,301方呎，以四房兩廳間隔，獲同區業主以3,300萬元購入，實用呎價25,365元。

●馬鞍山翠擁華庭5座高層戶，實用面積499方呎，以兩房間隔，連平台。單位原叫價820萬元，微減20萬元，以800萬元沽出，實用呎價16,032元。 據了解，原業主於2016年9月入市，持貨3年帳面獲利190萬元。

●屯門居屋兆禧苑B座高層6室兩房戶，實用面積415方呎，有區內人士鍾情單位客廳及其中一間房擁部分避風塘景觀，加上附連有裝修及基本家電，可即租即住，因此以1.13萬元承租，實用呎租27.2元。

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