中國通海金融減持海通H股
2019年12月18日 22:14
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中國通海金融(00952)公布，於2月26日至4月25日期間全資附屬公司進行一連串場內交易，以介乎每股H股9.8至11.3港元的平均價格，出售共1,571.48萬股海通(06837)H股，約佔已發行H股總數0.46%及海通已發行股份總數0.14%，總代價約1.67億元。
於12月18日，再以每股H股9.1元的平均價格，於公開市場出售5萬股海通H股，約佔已發行H股總數0.001%及海通已發行股份總數0.0004%，總代價約45.6萬元。
董事會認為，近期H股股價上升為公司部分投資提供具吸引力的退出機會，而董事會將繼續監察及管理公司的投資組合。集團擬將所得款項用作一般營運資金及現金儲備，以於未來尋求潛在投資機會。
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