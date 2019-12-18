中國通海金融減持海通H股

於12月18日，再以每股H股9.1元的平均價格，於公開市場出售5萬股海通H股，約佔已發行H股總數0.001%及海通已發行股份總數0.0004%，總代價約45.6萬元。

董事會認為，近期H股股價上升為公司部分投資提供具吸引力的退出機會，而董事會將繼續監察及管理公司的投資組合。集團擬將所得款項用作一般營運資金及現金儲備，以於未來尋求潛在投資機會。

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