珠光控股購廣州項目權益　涉逾10億人幣

通興投資持有廣州項目公司51%權益，其主要業務活動為物業發展、物業管理，以及提供商業顧問服務。主要項目包括發展廣州土地，總地盤面積約63,637平方米，並將發展為辦公室、公寓及商業用途的樓宇。項目用作銷售及發展的總建築面積分別約352,496平方米及360,655平方米，而項目分為5期進行發展。第一期涵蓋4座公寓大樓(包括部分零售)，而佔可供出售總建築面積約33,081平方米，目前正進行施工，並預期於2020年11月竣工。第2期至第5期用作銷售的總建築面積約319,415平方米，預期於2024年3月竣工。

董事會對中國一線城市及粵港澳大灣區的物業發展業務前景抱持樂觀態度。由於位於中國廣州市的廣州土地由廣州項目公司擁有，並計劃發展成辦公室、公寓、商業、旅遊及娛樂之用途，憑藉收購廣州項目公司權益，集團將得以投資至中國廣州市物業發展業務。

－－－－－－