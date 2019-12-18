夜市UPDATES：美股續升　港夜期衝二萬八

美股邁向第六日升市，標指及納指再破頂，分別報3,197點及8,831點。道指也接近歷史新高，現報28,292點，升25點或0.09%。

市場未見新風險因素，港股期指夜市仍在二萬八關前徘徊，最高見27,965點，目前報27,911點，跌6點，高水27點。

中美貿易協雖暫仍未見具體細節，但這無限制美股上漲，鑑於聖誕節和新年期間的交易減少，協議進展宣布後的市場樂觀情緒也可能足以持續到今年年底。

另外，投資者對全球經濟前景的憂慮有所減輕，德國宣布商業景氣指數為96.3點，高於11月的95.1修正值，亦高於95.5的預期。

【22:30】美股連升多日後，今日開市早段好淡爭持，道指升39點，至28,306點；納指破頂，升18點，至8,841點；標指升4點，至3,197點。

聯邦快遞(FedEx)上季每股盈利2.51美元，遜市場預期，並下調全年盈利預測，股價早段挫7.13%至151.59美元。

快意佳士拿與法國標緻汽車母公司PSA Group宣布合併，各佔新公司5成股權，以產量計將成為全球第4大汽車生產商。快意佳士拿股價早段跌0.95%至15.18美元。

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