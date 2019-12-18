【財經評論】金融科技普及化　香港須急起直追

香港首家虛擬銀行試業，被視為金融科技普及化的里程碑。過去香港的科創發展一直落後對手，必須急起直追。金融與民生經濟分不開，亦是香港的支柱產業。藉着金融科技的普及化，期望能為香港的新興產業造就更有利的環境，既惠及消費者與企業，亦能與國際大趨勢融合，免得繼續逆水行舟，不進則退！

虛擬銀行主要利用互聯網或其他形式的電子傳送渠道，而不需要設立實體分行，初期單純提供存、貸款服務，與傳統銀行的網上服務有相近之處，由於省卻實體分行且服務流程簡化靈活，令虛擬銀行在成本和營運等方面具有一定優勢。

若能以香港這個金融基建、法規等各方面較成熟的城市作為試點，並廣泛推展，藉着消費者的習慣轉變和企業加快營運數碼化，相信能培養出更有利於應用金融科技的大環境，從而達致推動新經濟發展。

另一方面，傳統銀行與其視虛擬銀行為競爭者，倒不如藉此作為行業革新的引子。在這個革新的初期，要將不同風險類別的服務分線發展，待市場培養出新的服務需求，再加快傳統與創新金融服務的融合。要知道，金融體系穩定關乎一地之經濟命脈，不容出亂子，且傳統銀行服務成熟，滲透率高，始終香港這彈丸之地限制了市場深度，出於開業成本上的考慮，現階段傳統銀行未有熱切參與虛擬銀行是可以理解，亦正因如此，其他科創企業才有發揮所長的空間。

站在消費者的角度，金融機構的可靠性關係到財產安全，斷不會一下子接受百分百的創新科技應用。就在這個磨合期，相信傳統銀行與虛擬銀行能各自找到足夠的生存空間。最重要是，當局必須做好監管工作，始終要以存戶保障為先，別急功求成。

回歸以來，顢頇無能兼且是「科技盲」的港府，只管做守財奴而未有投資科創發展，眼見近年內地積極拓展科技，又以為亂使錢就可以緊跟國策，惜至今一事無成。所謂「朽木難雕」，累人累物，更形成凡事政治化的氛圍，反成發展科創的一大障礙。其實，香港金融科技雖落後於人，但基礎條件並不差。匯聚了國際人才、完善知識產權和法規保障，以及適應能力極高的消費和企業群，在這方面完全有力一爭。金融業既是香港僅存的優勢所在，期望以金融科技作為科創產業發展的突破點，科技和金融業界亦要好好把握商機，為產業多元化闖出一條新路！

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