東風擬出售標緻持股　周四復牌

於12月17日(法國時間)，公司的全資附屬公司DMHK與PSA訂立PSA股份回購協議，據此，PSA同意回購DMHK持有的3,070萬股，每股回購股份的購買價須等同DMHK電郵通知PSA繼續向PSA出售回購股份的日後交易日起，連續5個交易日期間，於巴黎泛歐交易所受監管市場的最高收市成交價。

DMHK亦有權通過一項或多項交易，按任何價格向一個或多個第三方出售全部或部分PSA的3,070萬股。

公司已向聯交所申請恢復股份買賣，自12月19日(周四)上午9時起生效。

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