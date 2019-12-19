東方日報B2：首家虛擬銀行眾安登場　下季料多3家

金管局於今年3月底起，陸續發出8間虛擬銀行牌照，首批獲發虛擬銀行牌照的眾安，成功搶飲頭啖湯試業。初期眾安會為首批獲邀的香港零售客戶服務，透過收集特選用戶意見，為正式開業作準備。

虛擬銀行即是不設實體分行的銀行，一般市民可透過使用網上或手機平台使用全面的銀行服務，如定存、借貸、或是購買保險等。理論上，虛擬銀行因為可節省營運實體分行的資源及人手，變相有更大空間定下較高定存息率及較低貸款息率以吸引用家。

由於是香港首間出台虛銀，眾安最初提供的服務不會過於花巧，主要為遙距開戶、貨幣儲蓄帳戶、定期存款、本地轉帳、電子結單等服務，初期會主力吸納存款。眾安曾披露初期投資規模約為16億元。

該行行政總裁許洛聖表示，自獲發虛擬銀行牌照後，專注於後台的開發及測試，目前準備就緒試業，期間會就客戶意見及營運和技術準備情況進行評估，亦會與監管機構緊密溝通，進一步討論並確切正式開業的時間。

值得留意的是，眾安透過「沙盒」方式推出業務，即是使用金管局提供的彈性試驗場試行新服務。消息人士指出，按照過往的經驗，一般逗留沙盒測試時間約為三個月，目前有3間虛銀冀「一步到位」，即毋須經沙盒試驗形式，當確保所有流程順暢之後，會直接正式開業，監管機構並沒有硬性規定必須先經沙盒試行。

消息人士透露，據金管局與虛銀互動的進展推算，明年上半年8間虛銀可全部登場，所有虛銀均會提供中小企業務，當中3間在開業時同步推出，而眾安的中小企服務則會稍後面世。

據了解，虛銀於籌備期間，花費最多時間於解決科技風險問題，不少虛銀低估監管機構的風險要求，另邊廂，金管局的要求亦較嚴謹，與虛銀預期獲發牌後六至九個月內可正式開業，時間上輕微出現落差，至於香港社會混亂對開業時間的影響，則相對較小。

金管局副總裁阮國恒指，公布8家虛擬銀行牌照後，仍然有不少機構查詢，以及表示有興趣申請新牌照。該局會觀察虛擬銀行開業後的運作情況、用戶反應、市場接受程度，以及對銀行體系的影響，審慎考慮往後的發展路向。

他並強調，該局對虛銀的科技風險及數據處理有一系列的監管要求，也需要經過獨立第三方認證。縱然經過過去幾個月嚴謹的內部測試和縝密籌備，針對可能出現的營運風險作出預案，但虛銀畢竟是全新成立的機構，坦言運作初期難免會遇到難以預計的狀況。

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