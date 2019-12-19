徐燦傑：善用自願披露增透明度

在港上市的企業可藉港交所披露易平台，自願發布公司最新業務消息。

此合作協議的精髓是阿里巴巴平台擁有超過七億的中國消費者，曼聯在中國更擁有最多球迷，曼聯藉阿里巴巴平台優酷播放球會比賽精華及宣傳其原創官方產品，並藉旗下天貓開設網上官方旗艦店，以銷售曼聯授權官方產品。

合作協議是一種典型的戰略聯盟，此乃由兩個或以上有着共同戰略利益和對等經營實力的企業，為達到共同擁有市場、共同使用資源等戰略目標，通過各種協議而結成的優勢互補、風險共擔的一種合作模式。

過往曼聯在不少國家都開設實體店，曼聯藉阿里巴巴開設網上零售店，體現出現時電子商貿的大趨勢，在互聯網上增加與消費者的互動！

曼聯作為頂級球會，阿里巴巴作為科網巨頭，無論對投資者或消費者都有一定程度上的憧憬。

猶記得兩年前阿里巴巴旗下的螞蟻金服與長和系訂立合作協議，發展香港支付寶的業務，反映兩名首富互相合作所產生的協同效應。螞蟻金服藉長和旗下零售的消費網絡推出支付寶，支付寶提高長和系零售銷售額，電子支付在香港現時也在一個發展中市場的階段，相關合作協議也是大部分投資者及消費者的期望。

曼聯在紐約交易所上市，阿里巴巴在香港及美國兩地上市，此合作協議消息由曼聯方面發出，事實上阿里巴巴可以考慮一下藉港交所披露易平台發布公司最新業務消息。

雖然此合作協議涉及內幕消息，阿里巴巴可考慮自願性披露，當曼聯官方公布合作協議消息的時候，阿里巴巴也可以藉着港交所披露易平台在「其他──業務發展最新情況」一項發布公司業務消息，以增加香港市場及投資者的透明度，這也是許多上市公司作出自願公布的特點。

自願公布可以披露交易對手及其最終實益擁有人是否為獨立於公司及其關連人士的第三方，董事會披露訂立合作協議對公司是否有好處，例如因促成各訂約方之間的磋商可使各方發揮實力、資源及專長，以及建立穩健互利的戰略合作關係。

曼聯為了更好地把握電子商務市場快速崛起所帶來的機遇，不斷完善電商銷售渠道的發展，與阿里巴巴合作加大其於網上商城平台的覆蓋及七億名的中國消費者互動，自願公布更可以說明合作協議為日常業務，因此不構成上市規則第十四章項下的「須予公布交易」及第十四A章項下的「關連交易」。

徐燦傑

美富諾資本首席市務總監及亞太區主管

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