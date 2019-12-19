香港電腦學會：透過大數據監控風險

甚麼是大數據？我相信不同的讀者都會有不同的解釋及認知。其實大數據並不是甚麼新話題，找到應用層面才是王道。

其實只要能活用大數據，可以搜尋出股市中有市場行為風險的公司。以下是一個實際的例子。Gekko Lab是香港企業，其核心產品Gekko Graph是一款針對於金融機構的監管科技(Regtech)應用系統，用於發現和偵測資本市場的關係網絡，從而預防市場行為的風險。去年年底，Gekko Lab就有份預警了41家瀕危的上市公司，在香港市場引起廣泛關注。

最近Gekko Lab經香港電腦學會提名參加「亞太資訊及通訊科技大獎2019(Asia Pacific Information and Communications Technology Alliance Awards 2019，簡稱 APICTA 2019)，於「科技組別──大數據分析」奪得大獎，為港爭光。

自2016年成立以來，Gekko Lab就以打通各種的金融數據，建立有系統的金融知譜數據庫為目標，並通過公司自行研發的知識圖譜展示平台Gekko Graph，配合金融文檔智能檢索系統Gekko Search，幫助用戶快速找到可疑訊息，提高金融法規調查的效率。

其實要建立一個打通金融知譜的數據庫和展示平台，並不容易。Gekko Graph背後有四個重要技術，包括複雜PDF文檔解析和標註技術、異源數據融合技術、智能文檔標註技術及高性能知識圖譜可視化技術。

現時上市公司主要透過聯交所的「披露易」，發放公告等資訊，而這些資訊，並非屬於結構化數據。Gekko Lab透過自己研發的技術和流程，就能從非結構化數據中，提取出一系列的獨特深層關係數據，作為分析的基礎。

此外，Gekko Graph具有快速和通用的圖形數據庫搜索引擎，使用戶能在幾秒鐘內找到關係和實體網絡，而且是第一個允許時間序列圖形分析的金融知識圖譜應用程序；透過自行研發的獨特算法，用戶能在平台上管理和操作多達2,000個以上的數據量。系統亦允許機構用戶通過數據集成平台，連結內部和外部數據庫，拓展數據分析廣度。由此可見，香港在大數據應用的技術上，其實非常具有競爭優勢。

展望未來，知識圖譜和大數據技術互相配合，在監管科技(Regtech)行業會有更廣闊的應用。隨着數據量愈來愈多，金融監管的工作壓力和複雜性大大增加，提高監管效率成為行業首要任務。現時，應用知識圖譜和大數據技術的Gekko Graph，已有海外監管和金融機構應用，未來將以打通和連接各金融市場訊息披露的孤島為目標，建立可覆蓋全球各主要市場的數據；屆時，香港的分析大數據產品，將可享有更廣闊的市場前景。

Gekko Lab業務發展經理 周珍妮

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