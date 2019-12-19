溫灼培：日圓英鎊後市難樂觀

今天有兩央行將公布議息結果，分別是日本央行及英倫銀行。為配合本月初安倍政府推出的一個約1,200億美元刺激經濟方案，市場關注日央行今天將推出一個多大的量寬政策。

可以想象，日央行推出的量寬金額愈高，對日圓匯價壓力愈大。須理解的是，日本政府的債務對比其GDP達二百多個百分點，要推一個如此大的刺激方案料必須發行大量債券以作支付。相信近乎零息的日本債對市場也沒多太興趣，所以料買債的重擔將落在央行身上。維持日圓下跌目標110.50兌1美元。

反觀英倫銀行議息會，維持所有貨幣政策不變是意料中事。由於英國大選塵埃落定，而英國順利脫歐相信也沒懸念，現市場關注在一切因素變得相對穩定下，英倫銀行將如何看未來當地經濟。鑑於本周初英國公布的十月份失業率回升上3.9%，加上脫歐後不排除一些國際企業會陸續把生產線搬離英國返回歐洲大陸，料英倫銀行未來貨幣政策將傾向減息多於加息。料英鎊1.35美元阻力強，未來方向看淡。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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