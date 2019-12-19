高準繩度投資名宿：謹記這3件事　勢引發熊市來臨

外國傳媒報道，1992年協助「國際大鱷」索羅斯策動沽空英鎊而一戰成名的「軍師」、對沖基金大佬德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)表示，隨着美國股市創新高，投資者短期內有望鬆一口氣，但需留意有3個事件勢觸發新一輪熊市。

德魯肯米勒認為，由於美國大選逐漸迫近，投資者至少有數月可以保持樂觀。不過，他指出，如果明年由反資本主義的候選人入主白宮，恐將引發熊市。

此外，他提到的另一風險事件是：今年底前美國通脹可能會推升，到達聯儲局不得不收緊貨幣政策的水平。

最後，信貸市場爆煲也值得關注。德魯肯米勒認為，在目前低息環境下，信貸市場可能出現很多尚未曝露風險的「壞蘋果」，其中之一是美國政府近1萬億美元的預算赤字。

德魯肯米勒在華爾街打滾數十年，以準繩度高的預測而聞名。他於1981年創立自己的投資公司Duquesne Capital Management，旗下對沖基金於2010年獲《華爾街日報》評為「行業最成功之一」。

於2016年特朗普勝出大選後，他建議投資者放棄黃金投資，買入更多風險資產，結果2016年11月至2018年1月期間，金融市場出現前所未見的市況，就是美股飆升而股市波動性處於歷史低點。

於今年初，德魯肯米勒轉為支持買入黃金，因為中美貿易戰升溫。今年以來，金價已經累升逾15%，再一次引證他預測精準。

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