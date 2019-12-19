美股收市：道指跌27點　納指再創新高

美國股市收市個別發展。道指收報28,239點，跌27點或0.1%；標指收報3,191點，跌1點或0.04%；納指收報8,827點，升4點或0.05%，連續第5日創收市新高。

對於後市，MKM Partners在一份報告中表示，中美貿易談判進展緩慢並且穩定，但一定有定期的正面進展，相信美股仍有望繼續強勁。美國貿易代表此前表示，中美將於明年1月首周簽署首階段中美貿易協議，中方將同意採購數以十億美元計的美國農產品；而美方則同意不再進一步加徵對華關稅。

個股方面，聯邦快遞(FedEx)上季每股盈利2.51美元，遜市場預期，並下調全年盈利預測，股價全日跌10.03%，收報146.86美元。

快意佳士拿與法國標緻汽車母公司PSA Group宣布合併，各佔新公司5成股權，以產量計將成為全球第4大汽車生產商。快意佳士拿股價收漲0.92%。

－－－－－－