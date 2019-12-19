瑞銀警告：美企債近10萬億美元 最快明年打擊股市表現
2019年12月19日 06:26
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(美聯社圖片)
外媒報道，瑞銀策略師Francois Trahan表示，美國企業債在過去10年急增50%，至總額近10萬億美元，最快明年恐對股市造成傷害，預測明年美股標指跌至3,000點，較現水平潛在跌幅約6%。
Trahan認為，如果不是現在美國經濟穩定復甦及美債息低企，企業債急增的問題將更加令人擔憂。自2020年以來，Baa級公司債券的收益率已從6.3厘以上，下降至約3.9厘。
不過，他警告，由於美國經濟放緩和企業盈利潛在下跌，企業債問題恐最快明年打擊市場，尤其是大型企業如亞馬遜、3M、沃爾瑪等因盈利下滑而遭到下調債務評級，其企業債債息因此而上升，恐將導致該些企業的股價受壓，同時打擊整體股市表現。
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