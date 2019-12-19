【外匯點評】陳正犖：貿戰降溫　澳元料先整固

近日澳元下跌，澳洲儲備銀行12月的議息會議紀錄顯示其偏鴿派的取態，令澳元再受壓，不過隨着中美貿易戰降溫，相信澳元下跌空間有限，維持區間上落格局較大。

澳洲儲備銀行早前向市場表達觀望態度，重申當地經濟正處溫和轉捩點，並預期第三季經濟增長步伐會與今年上半年差不多，但事實上第三季經濟增長按季放緩至0.4%，較第一季及第二季分別增長0.5%及0.6%都慢。所以，「轉捩點」這個說法可能受到挑戰。我們預計央行或有機會下調經濟增長及通脹預測，並維持央行明年2月減息25點子的預測，以支持就業及通脹目標。

處上升通道 0.6754有支持

不過，中美同意簽署首階段協議利好市場氣氛，而澳洲央行鴿派取態或已反映於澳元匯價，若澳洲消費信心或就業數據轉好，或為澳元帶來上升空間。

技術上，澳元兌美元受制於200天移動平均線，但仍處於上升通道當中。料短期或先行於0.6800至0.6939整固，下一支持或為0.6754，下一阻力或為0.7048。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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