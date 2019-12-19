【市前重點睇】道指回軟 鎊匯跌至1.3關口
2019年12月19日 07:49
東網電視更多新聞短片
●美匯指數企97.4，離岸人民幣(CNH)跌至7.003，港匯處7.7885，美元兌日圓見109.56，歐元低見1.1113，英鎊跌至1.3085。金價報1,475美元。布油升上66.17美元，紐油企60.91美元。道指期貨變動不大。
●道指收報28,239點，跌27點或0.1%；標指收報3,191點，跌1點或0.04%；納指收報8,827點，升4點或0.05%，連續第5日創收市新高。 https://bit.ly/2sC8EwF
●瑞銀策略師Francois Trahan表示，美國企業債在過去10年急增50%，至總額近10萬億美元，最快明年恐對股市造成傷害，預測明年美股標指跌至3,000點，較現水平潛在跌幅約6%。
●美國10年期國債孳息率升3.68點子，報1.9169厘。
●即月恒生指數夜期收報27,939點，升22點，高水55點，成交14,779張。
●港股ADR指數全日微跌，按比例計算，收報27,863點，跌21點。
●紐約期油收報每桶60.93美元，跌1美仙或0.02%；布蘭特期油收報每桶66.17美元，升7美仙或0.11%。
●紐約期金收報每安士1,478.7美元，跌1.9美元或0.1%。
●英國富時100指數收報7,540點，升15點或0.21%；法國CAC指數收報5,959點，跌8點或0.15%；德國DAX指數收報13,222點，跌65點或0.49%。 https://bit.ly/2sKjeBC
●據報摩根大通證券中國獲中國證監會批准，開展證券和期貨業務。
●比特幣反彈一成，收復7,000美元關。
●內地放寬澳門居民每日人幣跨境匯款限額。
●首家虛擬銀行眾安登場，下季料多3家。 https://bit.ly/38QyihP
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。