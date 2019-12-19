【市前重點睇】道指回軟　鎊匯跌至1.3關口

●美匯指數企97.4，離岸人民幣(CNH)跌至7.003，港匯處7.7885，美元兌日圓見109.56，歐元低見1.1113，英鎊跌至1.3085。金價報1,475美元。布油升上66.17美元，紐油企60.91美元。道指期貨變動不大。

●瑞銀策略師Francois Trahan表示，美國企業債在過去10年急增50%，至總額近10萬億美元，最快明年恐對股市造成傷害，預測明年美股標指跌至3,000點，較現水平潛在跌幅約6%。

●美國10年期國債孳息率升3.68點子，報1.9169厘。

●即月恒生指數夜期收報27,939點，升22點，高水55點，成交14,779張。

●港股ADR指數全日微跌，按比例計算，收報27,863點，跌21點。

●紐約期油收報每桶60.93美元，跌1美仙或0.02%；布蘭特期油收報每桶66.17美元，升7美仙或0.11%。

●紐約期金收報每安士1,478.7美元，跌1.9美元或0.1%。

●據報摩根大通證券中國獲中國證監會批准，開展證券和期貨業務。

●比特幣反彈一成，收復7,000美元關。

●內地放寬澳門居民每日人幣跨境匯款限額。

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