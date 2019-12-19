【股民熱話】北水積極部署港股 食大茶飯？
2019年12月19日 08:00
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呢期北水有轉活迹象，周一及周二(16及17日)港股通每日淨流入金額均逾50億元人民幣，周三(18日)亦錄得淨流入26億元人民幣。臨近年尾北水如此積極部署港股，到底有咩啟示？(港股通資金流數據一覽：https://bit.ly/34pnALL )
客觀數據方面，11月內地的經濟數據大致上勝預期，消費增速回升，整體經濟有回穩迹象。若然月內中美雙方能落實首階段貿易協議的細節，料有助進一步確認明年首季經濟可逐步回暖，故見已有聰明錢提早入場部署。
基本上，滬綜指近日以大成交重上3,000點關，走勢轉強，一旦確認突破今年5月以來的上落區間，下一個目標睇今年4月初高位3,288點，回吐初步支持睇10日線2,933點。
要知道，年尾消費旺季一過，又到了春節的淡季，故此前政策會着力催谷消費，這將為就業市場及年尾企業周轉帶來正面幫助。所以，以前喺港股，「老外」大戶係主場，聖誕新年係長假淡季指標；可如今港股內地資金先至係主場，西方節日已經唔係咁睇重，反而春節前後先至係旺季分界線。
所以，若然春節前A股升勢持續，內地資金選擇喺中、港兩地股市雙邊投注的取向亦合理，意味港股有運行。股民唔好因為香港經濟衰退而卻步，畢竟今時今日香港經濟與港股表現的關聯性已下降，始終跟住真金白銀落注係最實際。
部署上，當以重磅中資板塊為先，包括中資金融股(內險及券商股較內銀股可取)及新經濟股。阿里巴巴(09988)創上市以來新高，若人氣維持，有望開轉快車，揸好倉可以繼續安坐順風車。美團點評(03690)在100元關整固過後，又開始謀進攻，短線市況配合的話，突破高位107.4元應冇大難度。
東方產經專欄作者 帥哥
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