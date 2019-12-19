【股民熱話】北水積極部署港股　食大茶飯？

客觀數據方面，11月內地的經濟數據大致上勝預期，消費增速回升，整體經濟有回穩迹象。若然月內中美雙方能落實首階段貿易協議的細節，料有助進一步確認明年首季經濟可逐步回暖，故見已有聰明錢提早入場部署。

基本上，滬綜指近日以大成交重上3,000點關，走勢轉強，一旦確認突破今年5月以來的上落區間，下一個目標睇今年4月初高位3,288點，回吐初步支持睇10日線2,933點。

要知道，年尾消費旺季一過，又到了春節的淡季，故此前政策會着力催谷消費，這將為就業市場及年尾企業周轉帶來正面幫助。所以，以前喺港股，「老外」大戶係主場，聖誕新年係長假淡季指標；可如今港股內地資金先至係主場，西方節日已經唔係咁睇重，反而春節前後先至係旺季分界線。

所以，若然春節前A股升勢持續，內地資金選擇喺中、港兩地股市雙邊投注的取向亦合理，意味港股有運行。股民唔好因為香港經濟衰退而卻步，畢竟今時今日香港經濟與港股表現的關聯性已下降，始終跟住真金白銀落注係最實際。

東方產經專欄作者 帥哥

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