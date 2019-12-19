首階段貿易協議達成後　中國重新採購美國大豆

中、美上周五(13日)達成首階段貿易協議，中方承諾購買更多美國農產品，並於保護知識產權、技術轉移等領域作結構性改革，預料明年1月首周於華盛頓簽署。

外電引述消息報道，在與美國達成初步貿易協議後，中國已重新回到美國市場購買大豆，自周一(16日)以來，美國出口商已向中國買家出售至少5艘船貨。有美國交易商證實，周二(17日)共售出兩批船貨，涉約12萬噸。另有中國交易商稱，至少訂購6艘船貨，或涉逾40萬噸。

分析指出，這可能是全球最大供應國巴西新收割的大豆下月開始流入市場前，中國最後一次大規模採購美國大豆。

美國貿易代表萊蒂澤曾稱，中國同意在貿易戰前每年240億美元的水平上，至少再增購160億美元的農產品，爭取達到1年500億美元的水平。

然而，有分析師對中國購買所定數額大豆的能力表示懷疑。另外，熟悉北京計劃的貿易方面消息人士預期，既然中美初步協議已經達成，中國將會更多、更頻繁地發放該類配額。

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