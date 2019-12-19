【專家點評】楊俊文：放水效應　環球股市狂歡將盡？

2019年還有不到兩周就完結，在股票市場上今年正宗是個超級牛年，「逢九必升」似乎所言甚是。升幅約20%的主要股市有日經、道指、滬綜證；升幅約25%的有德國DAX、法國CAC、台灣加權指數；更強的有深成指升四成、納斯達克指數升33%、標普五百指數升27%。相對地，民粹主義盛行的英國及香港，FTSE及恒指分別僅升12%及9%。

商品方面，油價由每桶50美元升到60美元，金價則由每安士1,300美元邊緣升至1,482美元。

恐慌指數（VIX）方面，由去年尾超過30跌至現時12水平，年初至今都要下跌50%。市場風險下調，十年期美國債息都由2.8厘跌至1.8厘水平，以票面息率1.75%計算，債價只是98.8左右，相比年初的101，債價是有所回調。

VIX愈走愈低非吉兆

過往有個重要指標就是VIX。VIX歷史低點是8.56，當時是2017年尾，之後股市都出現回調，而今年低位是11.03，而且愈走愈低，對此投資者必須有所提防。

總括而言，2019年是狂升的一年，很多股市都在歷史上的最高點。主要原因是歐洲、美國、日本都同時放水，而非經濟好到爆燈所致，但經歷今年的狂升之後，預計明年只會出現溫和升幅。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文 (作者為註冊持牌人士)

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