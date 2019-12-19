停產737 MAX拖累　穆迪削波音評級至「A3」

國際評級機構穆迪下調美國飛機生產商波音公司評級至「A3」，展望「穩定」。

波音周一(16日)宣布將於明年1月起暫停生產737 MAX系列客機，暫未計劃裁員。穆迪認為，該公司的最暢銷飛機何時能恢復運行還不明朗，而737 MAX停飛將增加公司的項目成本，以及航空公司和飛機租賃公司的賠償要求，危及公司財務前景，或造成更為持久的聲譽風險。

波音公司兩架737 MAX 8客機，不足半年內先後墜毀，奪去346人性命，同系列客機事後全球停飛。而737 MAX系列客機停飛，為波音帶來9億美元(約70.2億港元)的損失。加上兩宗空難帶來的支出及其他雜費，估計波音已因737 MAX系列客機損失92億美元(約717億港元)。

公司同時面對資金流問題，亦面臨150宗空難遇難者家屬訴訟，已設立總值1億美元(約7.8億港元)基金幫助他們。

分析估計，隨着波音暫停生產737 MAX系列客機的決定，可能觸發900家提供引擎、機身及其他部件製造商的裁員潮，甚至阻礙美國未來數月的經濟發展，導致貿易平衡惡化。

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