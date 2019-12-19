【專家點評】陳蓓敏：昆侖能源估值吸引

美國飛機製造商波音宣布明年1月停產737MAX飛機，股價應聲下滑後見穩，道指周內曾創新高於28,337點。美國官員繼續在貿易協議上，放大美國對華出口倍增的商機，和中國將加大銀額於美農品進口。另一邊廂，中國連續第四個月減持美債，同期日本所持美債增加至約1.17萬億美元，仍然是最大美債持有國。一放一收，背後動機因由，市場各有不同觀點。

大市氣氛做好下，恒指突破27,800點，劍指28,000點關口。權重藍籌和內銀板塊做好。有消息報道，中央有意以往從香港轉口內地約100億美元貨品，改為直接進口。若屬真實，對灰暗香港經濟再添上黑影。

中美貿易關係有改善空間，投資者估計可帶動原油需求，再加上投行上調明年油價預測，外圍油價造好。紐約期油立於每桶60美元水平以上。三大油企股價造好。12月初，中國成立國家石油天然氣管道公司，將3家大油企旗下管道網絡整合。

國策推動使用綠色能源，大方向促進天然氣銷量。配合國家改革，集團以16億元人民幣收購17家燃氣商，彌補在衡陽、泰安等區域市場的空白。現價估值吸引，建議候低吸納，目標價9元，止蝕位6.3元。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082)

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