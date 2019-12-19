新西蘭第三季GDP按季增長0.7%　超預期

新西蘭第三季國內生產總值(GDP)按年增長2.3%，前值為2.1%，並符合預期；按季增長0.7%，預期及前值均為0.5%。

外電報道，隨着新西蘭的企業信心改善和房價上升，增添經濟處於或接近轉捩點的迹象，意味經濟放緩已經結束，央行可能不必繼續降息。

ASB銀行駐奧克蘭的高級經濟學家Jane Turner稱，經濟增長輕微加速，加上近期商業信心回升，可能為央行帶來一些安慰，導致其官方現金利率風險評估變得更加平衡。不過，該行仍預計央行將在2020年再次減息，在很大程度上是由於信貸條件趨緊，將給2020年GDP增長的復甦帶來阻力。

新西蘭央行於今年8月時，將官方現金利率由1.5厘下調至歷史低位的1厘，超出市場預期。該國政府上周布80億美元的基礎設施投資計劃，或進一步推動2020年選舉年的經濟活動。

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