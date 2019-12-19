港股格局：郭家耀指兩萬八關前有整固壓力
2019年12月19日 10:37
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正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，大市經過一輪升勢，進入整固期，外圍方面，市場觀望中美首階段貿易協議落實情況，以及經濟數據表現，至於內地近期亦有放水措施，對市場氣氛有幫助。不過，港股近日累積一定升幅，恒指逼近兩萬八關口難免有整固壓力，相信短期有機會維持反覆爭持格局，料於27,400至28,000點水平整固為主。
騰訊控股(00700)近期受到「北水」追捧，且吸引資金追落後，股價由低位反彈約兩成，並逼近380元水平。郭認為，騰訊技術上或已進入超買，但基本面未見有特別消息，主要由資金面推動股價回升，料升浪已近尾聲，現時追貨上升水位唔多，下一催化劑相信要等到3月份業績公布時才有機會出現，建議等回落360元水平再吸納。
郭又指，近期個別新股掛牌後表現頗為理想，尤其受資金追捧的行業，如物業管理股。不過，新股市場表現比較分化，建議擇優而選，且要睇清楚公司發展策略及市場規模。短期跟炒未嘗不可，但掛牌後累升已多的股份，則留意回調風險。
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