港股格局：許繹彬指大市有力挑戰28600點

港股連日上升後周五終跌逾百點。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，普世歡騰的聖誕快將來臨，港股在本周呈現「聖誕快上」的感覺，恒指勢如破竹，自中美貿易戰再一次落實「停戰」後，美股越升越有，暫創下28,323點的收市新高；港股更承美股強勢，由十二月底位26,062點，反彈至昨天收市27,884點，升穿28,000的聲音高嵩入雲。

他較早前曾提及，大市上升的先決條件必須要配合成交，本周大市上升確實有大成交的配合，自上周恒指突破27,000點後，成交每天均直逼千億，氣勢一時無倆，但現階段看似於28,000點出現重重阻力。

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