港股格局：許繹彬指大市有力挑戰28600點
2019年12月19日 10:43
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港股連日上升後周五終跌逾百點。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，普世歡騰的聖誕快將來臨，港股在本周呈現「聖誕快上」的感覺，恒指勢如破竹，自中美貿易戰再一次落實「停戰」後，美股越升越有，暫創下28,323點的收市新高；港股更承美股強勢，由十二月底位26,062點，反彈至昨天收市27,884點，升穿28,000的聲音高嵩入雲。
他較早前曾提及，大市上升的先決條件必須要配合成交，本周大市上升確實有大成交的配合，自上周恒指突破27,000點後，成交每天均直逼千億，氣勢一時無倆，但現階段看似於28,000點出現重重阻力。
許繹彬認為，28,000點並非是大位，若能保持千億成交的氣勢，大市有力挑戰28,600點之水平；加上傳統帶動大市的火車頭騰訊控股(00700)及香港交易所(00388)近期表現淩勵，不論成交及升勢亦相當配合，所以有機會繼續充當帶動大市的角色；而久違了的傳統內銀內險股能否在年尾「粉飾效應」下接力？大家請拭目以待。
新股市場繼續熱鬧，他指出，近期新股表現理想，投資者可謂收到一份不俗的「聖誕禮物」；市場上現正又有一隻集資非常細，及行業非常獨特的股份正在招股集資，為赤子城科技(09911)，外間多把其與魯大師(03601)作相提並論，投資者可考慮認購，或許能收到一份「新年禮物」。
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