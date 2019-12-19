異動股：擬售標緻持股　東風復牌曾升1%

公司公布，董事會已批准於12月17日(法國時間)於法國標緻雪鐵龍集團(PSA)監事會會議上，促使公司代表投票贊成簽署合併協議，以及批准PSA股份回購協議及戰略合作協議，而PSA與快意佳士拿(FCA)於12月17日(法國時間)簽署合併協議。

於12月17日(法國時間)，公司全資附屬公司DMHK與PSA訂立PSA股份回購協議。據此，PSA同意回購DMHK持有的3,070萬股，每股回購股份的購買價須等同DMHK電郵通知PSA繼續向PSA出售回購股份的日後交易日起，連續5個交易日期間，於巴黎泛歐交易所受監管市場的最高收市成交價。

DMHK亦有權通過一項或多項交易，按任何價格向一個或多個第三方出售全部或部分PSA的3,070萬股。

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