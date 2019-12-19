新股專輯：時代鄰里將物色具品質目標作收購
2019年12月19日 11:17
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時代鄰里主席兼非執行董事白錫洪(右)
時代鄰里主席兼非執行董事白錫洪表示，今天對公司而言是值得紀念的日子，而企業併購對公司規模重要，日後會按原訂的戰略，在廣州等地及高增值城市中布局，又會跟隨母公司時代中國發展步伐，以及專注發展現有市場。
白指出，全國有10多萬家物管公司，由於行業時間不長，具規模的公司並不多，公司會物色具品質及財務穩定的目標作收購。
該公司行政總裁王萌指，公司與時代中國一直保持良好關係，強調同時會繼續發展第三方市場，在兩者之間取得均衡比例。另外，公司一直在非物管多元化收入努力，現時多元化收入佔整體收入約40%，不會只單靠增加管理費，會配以科技降低人手成本。
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