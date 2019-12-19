港元拆息︰1個月期升至2.71厘　呈四連升

2019年12月19日 11:21
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌穿2厘，至1.98厘，呈兩連跌；1星期回落至2.29厘；與樓按相關的1個月再升至2.71厘，連升四日；3個月期報2.43厘。
    19/12/2019
    隔夜 1.98464厘
    1星期 2.29143厘
    2星期 3.01679厘
    1個月 2.71304厘
    2個月 2.43893厘
    3個月 2.43232厘
    6個月 2.42429厘
    12個月 2.43131厘
    18/12/2019
    隔夜 2.01393厘
    1星期 2.31381厘
    2星期 3.01833厘
    1個月 2.69673厘
    2個月 2.42482厘
    3個月 2.41101厘
    6個月 2.41030厘
    12個月 2.42244厘
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