港元拆息︰1個月期升至2.71厘 呈四連升
2019年12月19日 11:21
東網電視更多新聞短片
香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌穿2厘，至1.98厘，呈兩連跌；1星期回落至2.29厘；與樓按相關的1個月再升至2.71厘，連升四日；3個月期報2.43厘。
19/12/2019
隔夜 1.98464厘
1星期 2.29143厘
2星期 3.01679厘
1個月 2.71304厘
2個月 2.43893厘
3個月 2.43232厘
6個月 2.42429厘
12個月 2.43131厘
18/12/2019
隔夜 2.01393厘
1星期 2.31381厘
2星期 3.01833厘
1個月 2.69673厘
2個月 2.42482厘
3個月 2.41101厘
6個月 2.41030厘
12個月 2.42244厘
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。