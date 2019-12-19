摩通料中資發美債融資規模　明年降近四成

內地收緊房企海外發債，摩根大通債務資本市場中國主管謝桐接受外媒訪問時表示，預計中資美元債明年淨融資規模下降近四成。

她估計，2020年中資發美元債數量將回落至1,630億美元，並預計淨新增融資需求將自2019年的970億美元，降至明年的600億美元，降幅為38%。同時，預計明年高收益內房債券供應量，將由2019年至今的600億美元，縮減至400億美元。

她認為中資企業海外發債融資萎縮的原因，包括2020年到期的部分債券已提前再融資；受宏觀因素影響，企業資本支出和併購融資需求下滑；以及部分中國金融債發行人將轉向在岸市場解決融資需求。

摩通又預計，整個亞洲美元債市場明年整體淨融資將從2019年的1,080億美元，降至510億美元。因受中資美元債融資縮量所拖累。

對於利率走向，摩通預計聯儲局2020年第二季將減息0.25厘，全球利率呈下行趨勢，但進一步寬鬆空間有限。

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