【專家點評】彭偉新：永達彈力強目標睇7.8元

港股經過本周大幅反彈，並曾一度升上今年11月初高位27,900點水平後，走勢開始出現阻力，在高位轉為反覆。主要是恒指12月初時曾跌至上升通道底部(約25,995點)後便開始急彈，並已逐步靠近該上升通道的頂部。

該上升通道是自今年8月低位24,899點開始形成的，而恒指今年4月曾高見30,280點，及後反覆下跌至8月低位才作出反彈。若果按照黃金比率61.8%作為反彈目標計算的話，恒指反彈目標會在28,224點水平，即只距離現水平約1.5%。

恒指大漲空間有限

因此，在28,200點有非常強的阻力下，港股短期內相信難以突破28,200點，尤其是愈接近年底時，愈會有更多的機構投資者在市場上進行減磅，令到港股能大幅上升的空間受到限制。

永達汽車股價於今年4月曾升上7.8元的水平後見阻力，其後曾再次升抵該水平後無功而還，接着跌至5.50元水平後反彈。近日股價再度返回5.50元後作出反彈，除了成功收復所有的移動平均線阻力外，更已收復了整個回調走勢總跌幅的61.8%，RSI並已突破70水平，預期股價有機會作進一步上升，投資者可以在7.1元水平買入，上望之前高位7.8元。若股價失守50天線的話，必須沽出止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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