時代鄰里首掛！母企主席開心到「滿場飛」 皆因...
2019年12月19日 12:02
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時代中國董事會主席兼行政總裁岑釗雄(右)
周四(19日)有兩隻中國內地物業理管新股雙雙首掛，就連香港交易所(00388)行政總裁李小加都趁熱鬧，喺上市儀式嘅合照環節現身，留低倩影！
睇到中國保利集團總經理張振高，同身兼保利發展董事會秘書，及保利物業董事長黄海笑到「四萬咁口」，就知有開心啦！正如保利發展董事長宋廣菊致辭時所講，旗下物管公司能夠成功上市，係公司重要里程碑，日後要更加努力發展！
至於另一隻物管股時代鄰里(09928)由中國內地房地產商時代中國(01233)分拆出來，時代中國董事會主席兼行政總裁岑釗雄開心到「滿場飛」！咁梗係啦，今年係時代中國成立20周年，「阿仔」時代鄰里又上市，2019年對佢嚟講，直頭係豐收年。
岑總仲帶埋老婆同仔仔出席上市儀式，大賣溫情。據了解，仔仔仲未參與公司事務㗎，出嚟只係見識下世面。
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