時代鄰里首掛！母企主席開心到「滿場飛」　皆因...

睇到中國保利集團總經理張振高，同身兼保利發展董事會秘書，及保利物業董事長黄海笑到「四萬咁口」，就知有開心啦！正如保利發展董事長宋廣菊致辭時所講，旗下物管公司能夠成功上市，係公司重要里程碑，日後要更加努力發展！

岑總仲帶埋老婆同仔仔出席上市儀式，大賣溫情。據了解，仔仔仲未參與公司事務㗎，出嚟只係見識下世面。

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