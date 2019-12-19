【午市重點睇】美匯續弱　人民幣企6.99水平　

●美匯指數跌至97.31，美元兌日圓企109.58，離岸人民幣(CNH)曾升至6.9914，最新仍企6.99水平，港匯處7.7919。歐元漲至1.1131，英鎊處1.3087。金價高企1,477美元。布油報66.17美元，紐油見60.92美元。道指期貨偏軟。

-丘鈦科技折讓配股籌2億，曾跌4%穿配售價。

-礦場停運累業績，南方能源曾挫24%。

-擬售標緻持股，東風復牌曾升1%。

-富力地產停牌。

-新股專輯：時代鄰里將物色具品質目標作收購。

●【即市分析】

●【港股格局】

●【專家點評】

●亞洲股市：日股跌近百點，韓澳股齊偏軟。

●日本維持利率負0.1厘及前瞻指引不變。

●南韓政府下調今年經濟增長預測至2%。

●新西蘭第三季國內生產總值(GDP)按季增長0.7%，超預期。

●首階段貿易協議達成後，中國重新採購美國大豆。

●停產737 MAX拖累，穆迪削波音評級至「A3」。

●麗港城大三房1,038萬元易主，18年升值逾3倍。

●人民幣每美元中間價為7.0025，較上日下調56點子。

-人行逆回購2,800億元人民幣，並無逆回購到期，當日實現淨投放2,800億元人民幣。

-人民幣Shibor︰隔夜息降至2.05厘。

●港元拆息︰1個月升至2.71厘，呈四連升。

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