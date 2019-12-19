【午市重點睇】美匯續弱 人民幣企6.99水平
2019年12月19日 12:02
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●美匯指數跌至97.31，美元兌日圓企109.58，離岸人民幣(CNH)曾升至6.9914，最新仍企6.99水平，港匯處7.7919。歐元漲至1.1131，英鎊處1.3087。金價高企1,477美元。布油報66.17美元，紐油見60.92美元。道指期貨偏軟。
●恒生指數半日跌181點或0.65%，報27,702點。騰訊跌1.43%。 https://bit.ly/2r5BTHJ
-丘鈦科技折讓配股籌2億，曾跌4%穿配售價。
-礦場停運累業績，南方能源曾挫24%。
-擬售標緻持股，東風復牌曾升1%。
-富力地產停牌。
-新股專輯：時代鄰里將物色具品質目標作收購。
●【即市分析】
-港交所逢低收集，目標價280元。 https://bit.ly/2YZO3i2
-藥明生物勢強可追… https://bit.ly/2tvuthP
●【港股格局】
-郭家耀指兩萬八關前有整固壓力。 https://bit.ly/2sKKy2E
-許繹彬指大市有力挑戰28,600點。 https://bit.ly/38Pr5OZ
●【專家點評】
-陳蓓敏：昆侖能源估值吸引。 https://bit.ly/2Z38R8d
-楊俊文：放水效應，環球股市狂歡將盡？ https://bit.ly/34Et853
●【股民熱話】北水積極部署港股，食大茶飯？ https://bit.ly/2S8yfIe
●【外匯點評】陳正犖：貿戰降溫，澳元料先整固。 https://bit.ly/2EAEtbK
●A股快報：滬綜指半日跌6點或0.2%，報3,010點。 https://bit.ly/2S5bQM0
●亞洲股市：日股跌近百點，韓澳股齊偏軟。
●日本維持利率負0.1厘及前瞻指引不變。
●南韓政府下調今年經濟增長預測至2%。
●新西蘭第三季國內生產總值(GDP)按季增長0.7%，超預期。
●首階段貿易協議達成後，中國重新採購美國大豆。
●停產737 MAX拖累，穆迪削波音評級至「A3」。
●麗港城大三房1,038萬元易主，18年升值逾3倍。
●人民幣每美元中間價為7.0025，較上日下調56點子。
-人行逆回購2,800億元人民幣，並無逆回購到期，當日實現淨投放2,800億元人民幣。
-人民幣Shibor︰隔夜息降至2.05厘。
●港元拆息︰1個月升至2.71厘，呈四連升。
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